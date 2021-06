Un premier week-end de juin partagé entre nuages et éclaircies

(Belga) Le temps sera marqué par une alternance de nuages et d'éclaircies ce week-end, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima flirteront avec les 20 degrés, en baisse par rapport à la fin de semaine.

Ce jeudi après-midi, le temps restera chaud et instable avec par endroits des averses et orages entrecoupés d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 20 et 27 degrés. Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé, puis d'importants orages feront leur apparition dans l'après-midi et la soirée depuis la France. Samedi, la nébulosité sera abondante en matinée avec des averses sur la plupart des régions. Sur l'est et le sud-est du pays, elles garderont temporairement un caractère orageux. Dans l'après-midi, le temps deviendra généralement sec de l'ouest au centre, bien que des averses resteront possibles sur l'est du pays. Le ciel restera très nuageux mais à la Côte, on pourra espérer quelques éclaircies en fin d'après-midi. Les maxima oscilleront de 17 à 20 degrés en de nombreux endroits mais ne dépasseront pas 15 degrés au littoral. Dimanche, le temps sera généralement sec de l'ouest au centre avec des éclaircies. Sur l'est par contre, la nébulosité sera plus abondante avec la possibilité d'averses. Les maxima seront proches de 15 degrés en haute Ardenne, autour de 17 degrés à la Côte et jusqu'à 21 degrés dans le centre. (Belga)