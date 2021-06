Journée mondiale du vélo : des cyclistes applaudis dans tout le pays

(Belga) À l'occasion de la 4e édition de la journée mondiale du vélo, le Gracq et Fietsersbond ont applaudi jeudi matin les cyclistes lors de leur trajet matinal. L'action "Clap au Vélo national" s'est déployée dans un peu plus de 120 endroits en Belgique. Une manière pour ces associations de féliciter les personnes qui enfourchent chaque matin leur bicyclette.

"Les réactions ont toujours été chaleureuses et nous sommes très satisfaits de l'organisation. Tous les groupes prévus ont répondu présents et nous constatons que de plus en plus d'équipes se constituent en Wallonie", se félicite Alexandra Jimenez, coordinatrice de l'action au niveau francophone. Elle ajoute : "Certaines actions ont été organisées par les écoles, ou aux abords de celles-ci, ce qui est un excellent message à adresser aux jeunes et à leurs parents". Dans son communiqué, le Gracq, qui défend les cyclistes quotidiens, se réjouit également des derniers chiffres prélevés par les compteurs automatiques installés dans la capitale par Bruxelles Mobilité. Selon l'analyse de ces données réalisée par l'association Pro Velo, une augmentation du nombre de cyclistes à hauteur de 64 % a pu être constatée sur les axes routiers concernés en 2020. La journée mondiale de la bicyclette a été inaugurée en 2018 par l'ONU, reconnaissant la contribution bénéfique du deux-roues pour nos sociétés. Selon ses termes, le vélo est "un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable qui favorise la bonne gestion de l'environnement et entretient la santé".