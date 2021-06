Un événement-test ce jeudi à Manhay à l'occasion du match amical Belgique-Grèce

La commune de Manhay, en province de Luxembourg, organisera ce soir un événement-test dans le cadre de l'assouplissement progressif des mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus, à l'occasion du dernier match amical avant l'Euro de football entre la Belgique et la Grèce, ont annoncé vendredi les ministres francophone des Sports et wallon des Pouvoirs locaux.

"Après avoir passé toutes les étapes nécessaires à sa validation scientifique, le projet d'événement-test à Manhay a reçu le feu vert" des ministres Valérie Glatigny (MR) et Christophe Collignon (PS), ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint. Trois cents participants seront encadrés par une trentaine de personnes dont douze stewards qui seront présents tant à l'arrivée qu'au testing ou dans le chapiteau. Ils pourront assister, à l'extérieur et sous chapiteau couvert, à la retransmission sur grand écran du match de préparation opposant les Diables rouges à la Grèce.

Désinfection des mains, tests salivaires à l'entrée et sept jours plus tard, table de quatre personnes maximum et avec une distance d'un mètre cinquante, c'est au total 300 personnes qui pourront assister à la retransmission. Le but est d'observer la manière dont le virus pourrait se propager et d'analyser aussi la réaction des supporters et le respect des mesures durant le match : "C'est vrai que l'on peut avoir des manifestations d'enthousiasme que l'on ne pourra pas contrôler comme on le souhaite. Ce sont des inconnues, mais cela fait partie des choses que l'on voudrait observer" explique Annick Adam, président du club de football féminin EFA, co-organisateur de l'événement.

"Cet événement test permettra aux autorités locales, et je pense notamment aux communes situées dans les zones rurales, de disposer d'un projet leur permettant d'organiser ce type d'activités en toute sécurité lors de l'Euro de football. Il est par ailleurs extrêmement positif que ce projet soit porté par un club de football féminin. Nous attendons bien entendu la reprise d'événements de plus grande ampleur en fonction des récentes décisions du Codeco (Comité de concertation, ndlr)", a affirmé Mme Glatigny, citée par le communiqué. "Nous souhaitons tous pouvoir reprendre une vie sociale. Ce genre d'événement y contribue très clairement. Ce test permettra de nous assurer que les bourgmestres disposent des protocoles nécessaires pour les aider dans leur prise de décision. Par ailleurs en nous basant sur une expérience vécue et organisée de concert avec un pouvoir local, nous serons à même de fournir des recommandations pouvant être applicables à tout type d'évènement ayant un impact local, en concertation avec tous les acteurs de terrain", a pour sa part déclaré M. Collignon.

Cet événement-test aura lieu ce jeudi de 18h00 à 23h30 et sera organisé par l'EFA Manhay. Cette équipe de football féminin sera encadrée par des scientifiques de l'université de Liège ainsi que par des scientifiques issus de la Haute Ecole Karel De Grote d'Anvers ainsi que par la Haute Ecole VIVES de Bruges.