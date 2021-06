Météo - L'IRM annonce une alerte orange et prévoit des orages vendredi après-midi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) annonce une alerte orange et prévoit des orages vendredi après-midi et en soirée. L'alerte entrera en vigueur entre 15h et 17h selon les provinces et sera valable jusque minuit dans tout le pays.

"D'abondantes précipitations en peu de temps sont à craindre en de nombreux endroits et le seuil de 30L/m2 en une heure ou de 40L/m2 en 6h pourra être dépassé localement. Des grêlons de quelques centimètres seront également possibles, tout comme des coups de vent", avertit l'IRM (Belga)