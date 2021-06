Comité de concertation ce vendredi à 14h: comment pourra-t-on partir en vacances cet été ?

Un comité de concertation a lieu ce vendredi à 14h au Palais d’Egmont, à Bruxelles. Il sera essentiellement consacré aux conditions de voyage des Belges durant les mois de juillet et d'août.

VOYAGES

L’idée est de fixer les modalités du "coronapass belge", en vigueur à partir du 17 juin, et notamment de régler les questions suivantes:

à partir de quel âge ce certificat de voyage est exigé ?

qui est considéré comme « vacciné », sur ce certificat ?

quels tests sont autorisés, pour le dépistage du Covid au départ et au retour d’un voyage ? PCR, antigéniques, autotests…

quel est le prix de ces tests, pour les voyageurs belges ?

Sur ces 4 points, il y a déjà des compromis qui se dégagent. Devraient être considérés comme vaccinés, les Belges qui ont reçu leurs deux injections de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca (ou l'unique de Johnson & Johnson). Les gouvernements hésitent juste à rajouter une condition : avoir reçu la seconde injection depuis au moins deux semaines (pour que les effets du vaccin soient complets).

Autre compromis à valider : chaque Belge qui n’a pas encore été convoqué pour sa première ou sa deuxième dose de vaccin recevrait le droit de passer deux tests PCR entièrement remboursés. Pour les autres adultes, on exigerait une somme de 40 euros pour les tests de dépistage (contre 47 actuellement). Tests qui seraient gratuits pour les enfants.

HORECA

En principe, on n’aurait pas dû en parler ce vendredi. Plusieurs participants (gouvernement flamand, gouvernement wallon et ministre fédéral des indépendants) ont tout de même tenu à déposer des propositions d’assouplissements, pour une entrée en vigueur le 9 juin. Parmi ces propositions :

l’ouverture avancée à 6h au lieu de 8h (utile pour les établissements qui proposent des petits-déjeuners)

l’uniformisation des fermetures (intérieur et extérieur à 22h30)

la possibilité de commander au bar

la possibilité de proposer des buffets

l’ouverture des bars à chicha

des assouplissements aération

Il n’y a que quelques rares points, parmi ces propositions, qui ont récolté un compromis jusqu’ici. Pour ne pas alourdir la durée des discussions, les gouvernements envisagent sérieusement de reconvoquer un comité de concertation la semaine prochaine, le vendredi 11 juin, pour débattre de ces mesures Horeca en vue d’une application le 1er juillet.

Certaines sources gardaient malgré tout l’espoir que certaines mesures d’assouplissements soient adoptées dès ce vendredi. La porte n’est donc pas totalement fermée.

EVENEMENTS EN JUILLET/AOUT

La question des grands événements doit être affinée. Notamment les modalités du Covid Safety Ticket, qui permettra d’organiser des festivals de musique et le Grand-Prix de F1 de Spa. La question d’une jauge maximale pour ces grands événements pourrait être de 50.000 personnes. Piste à confirmer lors de ce comité de concertation.

ECRANS GEANTS

Cette semaine, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a envoyé aux organisateurs de soirées foot et aux autorités locales, une circulaire pour fixer les conditions sanitaires requises, pour accueillir des supporters. Ces supporters peuvent être 400 au maximum en extérieur, 200 en intérieur. Uniquement sur réservation. Ils doivent être assis s’il y a un service de restauration ou bar, et par groupe de 4. Ces conditions ne seront donc pas discutées ce vendredi. En revanche, la Ministre espère pouvoir annoncer des assouplissements plus tard, pour une entrée en vigueur le 1er juillet.