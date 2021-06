Barbara Mertens, rédactrice en chef de Bel RTL, est décédée: Christophe Giltay lui rend hommage

Barbara Mertens est décédée cette nuit. La rédactrice en chef de Bel RTL se battait depuis plusieurs années contre le cancer. Toujours avec force, humanité et caractère. Nos pensées vont à ses proches. Christophe Giltay lui a rendu hommage ce matin sur Bel RTL.

Barbara, chère Barbara,

J’aurais tant aimé pouvoir te dire en direct à quel point j’admirais ton courage face à la maladie. Cette façon presque virile de l’affronter de face en refusant de porter une perruque, en te coiffant d’un chapeau, en continuant d’essayer de vivre le plus normalement possible.

Je me souviens d’une soirée chez des amis communs où tu avais tout fait pour essayer de nous faire oublier ton mal, parlant de choses et d’autres, et de boulot bien sûr. Ton boulot de journaliste que tu avais chevillé au corps. Tu restais attentive à l’antenne. Et même éloignée par le cancer, tu restais notre rédactrice en chef.

Il y a des matins comme ça où on est assailli par des souvenirs, des tonnes de souvenirs. Je me souviens de ton arrivée à Bel RTL dans les années 90. Très vite, le courant était passé, nous avions des points communs, comme le fait, à nos débuts, d’avoir travaillé à Douai, dans le nord de la France. Et puis bien sûr… l’amour du métier et cet attachement profond à l’esprit, à l’ADN de RTL.

RTL, c’est vous, vous les auditeurs. C’est ainsi qu’on se retrouvait presque chaque année à la parade de RTL, à Noël, sur des chars à distribuer des bonbons à des foules ravies du spectacle.

Un jour, il y a une dizaine d’années à Tournai, ta maman était présente. Elle m’avait dit comme une confidence : "Vous savez? Ma fille, elle est dure." Elle voulait dire rigoureuse dans son travail.

Barbara, rédactrice en chef, mais aussi maman attentionnée, dure à l’extérieur, tendre à l’intérieur, je t’embrasse.