Barbara Mertens, rédactrice en chef de Bel RTL, est décédée: elle se battait contre un cancer depuis plusieurs années

RTL a le coeur gros ce matin. Barbara Mertens, rédactrice en chef de Bel RTL, est décédée cette nuit. Elle se battait depuis plusieurs années contre le cancer. Toujours avec force, humanité, et caractère. Des qualités qui ont guidé son parcours à RTL d'abord comme présentatrice des tranches du Bel RTL Soir avec Pascal Vrebos. Elle a ensuite animé le Bel RTL Matin également avant de devenir rédactrice en chef.

Nous retiendrons aussi son rire, pendant les séquences de Votez pour moi. Nos pensées vont à ses proches: sa maman, son frère, et ses filles Adélaïde et Victoria.

Les réactions sont nombreuses ce matin. Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium, a réagi: "Avec un courage exemplaire, Barbara s’est battue contre le cancer, ce fléau contre lequel la médecine ne nous offre pas encore, hélas, tous les traitements thérapeutiques nécessaires. Avec une énergie extraordinaire et un moral hors norme, elle a accepté les différents soins, n’hésitant pas à participer et témoigner de son combat de ces dernières années lors du Télévie. Barbara nous laisse le souvenir d’une grande professionnelle, journaliste et chef d’équipe passionnée, aussi talentueuse que rigoureuse. Ce vendredi 4 juin est une journée bien triste dans l’histoire de RTL."