Intempéries: une cinquantaine d'interventions pour les pompiers verviétois

Les pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne-Plateau ont été fort sollicités suite aux violents orages qui se sont abattus sur la région de Herve, Welkenraedt et Plombières.

Dans certaines régions de Belgique, les orages et les fortes pluies n'ont pas laissé de répit aux riverains, notamment dans le sud-est du pays.

Si les pompiers ont été appelés quelques fois à Welkenraedt et Plombières, la majorité des interventions étaient localisées sur le territoire de la commune de Herve. Il s'agissait essentiellement de pompages pour des caves inondées. 32 pompiers ont été mobilisés avec treize véhicules sur l'ensemble de la région.

Des inondations sont notamment survenues en début de soirée sur la nationale 3 à Herve et à l'arrière d'un magasin de châssis, portes et fenêtres coulissantes, a expliqué une personne via le bouton orange Alertez-nous. Vendredi matin, le soleil était de retour et les derniers pompages avaient lieu.

