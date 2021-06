 Des orages frappent le pays: plusieurs endroits inondés à Bruxelles (vidéos)

Vous avez été nombreux à nous envoyer via le bouton orange Alertez-nous vos photos et vidéos des orages qui touchent la Belgique ce vendredi. Des inondations ont surtout été signalées, images à l'appui, dans la région de Bruxelles, comme vous pouvez le voir plus bas.

Si le nord du pays bénéficiera encore de larges éclaircies durant l'après-midi, la situation climatique devrait vite empirer sur l'ensemble du territoire, indique l'Institut royal météorologique (IRM). L'alerte orange aux orages est déclarée pour toutes les provinces belges. De son côté, le SPF Intérieur garde le numéro 1722 actif pour toute personne ayant besoin de l'assistance des pompiers pour une intervention non-urgente.

Les pompiers ont déclaré aux alentours 17h qu'une cinquantaine d'interventions étaient maintenant clôturées et qu'une vingtaine étaient toujours en cours. Il y aurait plus de 300 interventions en attente.

BRUXELLES

Le tunnel Louise dans le centre de Bruxelles s'est retrouvé temporairement inondé comme le montrent ces images envoyées via le bouton orange Alertez-nous par Jean-Ignace. "Les chutes du Niagara dans le tunnel Louise", commentait-il.



Carrefour inondé à Anderlecht

Le boulevard Machtens inondé à Molenbeek







Inondation dans une cave d'un appartement à Anderlecht

"La cave à plus d’un mètre d’eau ! Les égouts n’arrive plus à suivre", commente Nicolas via le bouton orange Alertez-nous.







PÉRIPHÉRIE DE BRUXELLES (Brabant flamand)

Dilbeek

BRABANT WALLON

Baulers (Nivelles)

PROVINCE DE NAMUR

Les intempéries de ce vendredi après-midi ont provoqué d'importants écoulements d'eau et de boue rue St-Jacques et rue du Pont d'Amour, notamment, à Dinant, indiquent les pompiers.

"La circulation rue St-Jacques a dû être interrompue et peut partiellement reprendre", commente peut avant 17h le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétard. A "Dinant et Yvoir, les écoulements s'estompent doucement. Après, il faudra procéder au nettoyage", termine-t-il. "Il y a eu de l'eau en trop grande quantité pour les avaloirs avec pour conséquence un peu d'eau dans quelques caves", précise le bourgmestre Axel Tixhon.

PRÉVISIONS POUR CE SOIR ET CE WEEK-END

Le temps ne devrait pas changer pour le début de soirée. L'activité orageuse diminuera ensuite à partir de la frontière française mais des averses résiduelles resteront possibles durant la nuit, notamment sur l'ouest et le nord du pays. La situation devrait se calmer pour ce week-end. Samedi matin, nous connaîtrons encore quelques averses par endroits, et éventuellement encore des coups de tonnerre sur l'est du pays. Mais dans le courant ou en fin d'après-midi, le temps deviendra généralement plus sec sur l'ouest et des éclaircies pourraient se développer dans la région côtière. Dimanche, le temps restera souvent sec avec des éclaircies sur l'ouest et le centre. Sur l'est, il fera plus nuageux avec quelques averses possibles.