Météo - Après les orages, un week-end un peu plus calme

(Belga) Aujourd'hui, le ciel sera généralement très nuageux et quelques averses se déplaceront de la côte vers l'Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dans la matinée, il fera brumeux dans la plupart des régions avec du brouillard par endroits. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec dans l'ouest avec des éclaircies, même larges en région côtière.

Les maxima seront compris entre 15°C en bord de mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 19°C dans le nord-est du pays. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres. A la mer, il sera modéré à assez fort de nord-ouest avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Ce soir, quelques ondées locales seront encore possibles en Ardenne. Dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec toujours assez bien de champs nuageux dans l'est du pays. Dans l'ouest et le centre du pays, les éclaircies deviendront larges, mais des bancs de brouillard pourront se former en fin de nuit. Les minima seront compris entre 8 et 13°C, sous un vent de secteur nord-ouest qui faiblira en cours de nuit. Dimanche, le temps restera souvent sec avec des éclaircies sur l'ouest et le centre. Sur l'est, il fera plus nuageux et une averse pourrait même se produire en Ardenne. Les maxima se situeront entre 15°C en Hautes- Fagnes et 22°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur nord. (Belga)