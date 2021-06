Deux blessés dans un accident à Fontaine-l'Evêque: une voiture percute un rond-point puis un poteau avant d'être projetée sur un véhicule stationné

Un grave accident s'est produit à Fontaine-l'Evêque ce matin, selon des informations de notre correspondant Fabian Vanhove. Vers 6h du matin, une voiture qui circulait route de Mons en direction d'Anderlues est venue percuter un rond-point. Projetée, elle a ensuite percuté un poteau situé à 20m de là avant d'emboutir un véhicule en stationnement.

Les pompiers de Marcinelle ont été dépêchés sur place et ont procédé à la désincarcération du conducteur et d'un passager. Deux ambulances et deux SMUR se sont également rendus sur les lieux de l'accident. Les deux personnes ont été transportées en milieu hospitalier. A 7h30 ce matin, une partie de la chaussée restée fermée à la circulation.

Photos Fabian Vanhove