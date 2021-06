Venise: le premier navire de croisière depuis 17 mois DÉBARQUE et fait polémique (photos)

Venise, vidée de ses flots de touristes pendant le pic de la pandémie, a accueilli jeudi son premier navire de croisière en 17 mois, même si la présence de ces monstres des mers dans la célèbre lagune italienne fait toujours polémique.

Preuve que la présence de ces géants des mers dans la lagune de Venise fait toujours polémique, deux manifestations sont prévues pour samedi, le jour du départ du MSC Orchestra : l'une pour soutenir leur présence, l'autre pour la dénoncer.



Les défenseurs de l'environnement accusent les grosses vagues engendrées par les géants des mers, longs de plusieurs centaines de mètres et hauts de plusieurs étages, d'éroder les fondations des immeubles de la Sérénissime.



Cette semaine, une pléthore d'artistes internationaux, de Mick Jagger à Wes Anderson en passant par Francis Ford Coppola et Tilda Swinton, ont adressé une lettre ouverte au président italien Sergio Mattarella et au Premier ministre Mario Draghi pour demander entre autres un "arrêt définitif" de la circulation des navires de croisière à Venise.



Cette lettre, intitulée "Décalogue pour Venise", demande aussi une meilleure gestion des flux touristiques, la protection de l'écosystème de la lagune et la lutte contre la spéculation immobilière, pour protéger "l'intégrité physique mais aussi l'identité culturelle" de la Cité des Doges.

Le navire qui compte 650 passagers a quitté Venise le 5 juin, avant de se diriger vers Bari, Corfou, Mykonos et Dubrovnik.