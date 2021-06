Problème dans les agences Belfius: impossible de retirer de l'argent

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé via le bouton orange Alertez-nous un problème de retrait d'argent via les agences du groupe Belfius. "Plus aucun distributeur ne fonctionne ce matin", nous écrit Corinne, une alerteuse. "Belfius de Frameries, de Mons, de Cuesmes", précise-t-elle encore.

Ulrike Pommée est la porte-parole du groupe Belfius en Belgique. Elle confirme qu'un problème technique touche les distributeurs Belfius ce dimanche matin et qu'il est impossible de retirer du cash. "Nos équipes travaillent dessus", rassure-t-elle. "Pas mal d'agences sont concernées", explique-t-on sans en préciser le nombre.

L'origine du bug technique est pour le moment inconnu, mais Belfius espère pouvoir offrir à nouveau le service de retrait d'argent ce dimanche en début d'après-midi.