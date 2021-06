Voyages, grands événements... êtes-vous considéré comme vacciné si vous avec eu le coronavirus récemment? Frank Vandenbroucke répond

Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (Vooruit), était invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche pour revenir sur les mesures prises par le dernier comité de concertation ce vendredi 4 juin. Il a notamment évoqué les grands événements de cet été.

Des événements "de grande envergure" pourront être organisés sous conditions à partir du 13 août et accueillir jusqu'à 75.000 personnes (hors équipes d'organisation), a annoncé vendredi le comité de concertation. Les participants devront, pour y accéder, disposer d'un "Covid safety ticket", soit la preuve d'une couverture vaccinale complète ou d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique, est revenu sur cette mesure. Il a expliqué qu'il y avait en effet une troisième possibilité. "La liberté est importante, mais la liberté s'organise en sécurité. Ma liberté est importante, mais si elle entraîne une diminution de la vôtre, il y a tout de même un problème. Il faut donc l'organiser en sécurité. C'est pour ça qu'on dit: tout un chacun a accès à Francorchamps ou Tomorrowland, mais soit on est vacciné complètement, soit on présente un test PCR négatif, soit on se fait tester sur le site."

"Une situation assimilée à être vacciné"

Si une personne a eu le coronavirus récemment et a donc encore des anticorps, que se passe-t-il pour elle ? "Si on a fait la maladie, dans le règlement européen, c'est une situation qui est assimilée à être vacciné." Pour combien de temps peut-on considéré être dans cette situation ? Le ministre de la Santé est très clair, la réponse est 6 mois. "L'avis européen, que l'on va aussi appliquer pour les voyages, les retours en Belgique, c'est de dire que si on a été contaminé, si on a réalisé un test PCR positif dans une période de 6 mois, c'est comme être vacciné."