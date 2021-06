Conductrice poids-lourd, Jennifer préfère ne pas aller dans les "restos routiers": "Si c'est pour être reluquée, je vais me sentir mal" (vidéo)

Après le RTLINFO 19h, vous retrouverez Les Reines de la Route, ces femmes, passionnées par leur métier de conductrice poids-lourd. Chaque jour, elles doivent accomplir une mission : charger d’énormes cargaisons et les livrer dans les temps. C’est une nouvelle aventure au quotidien qui prend parfois des airs de vacances.

Il est 12h30, l'heure du déjeuner. "Je vais pouvoir me faire mes petites pâtes, en plus il fait beau, confie Jennifer. Je ne vais pas souvent dans les restos routiers parce que je ne vois pas de femmes. Si c'est pour être reluquée, je vais me sentir mal. Je préfère manger dans mon camion tranquillement, toute seule. Je suis très bien."

