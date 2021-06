Mondiaux de skateboard street: rendez-vous à Tokyo!

Pour le dernier show avant leur premier grand bain olympique, les skaters français se sont mis en condition lors des Mondiaux-2021 manquant de peu d'être en finales, dominées avec force par le Japon, dimanche à Rome.

Dans un peu plus d'un mois, le skateboard fera son entrée aux Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), avec deux disciplines: le park (ou bowl) et le street. Cette dernière, épreuve-reine d'un monde qui se veut sans règles, a conclu le processus de qualification olympique avec des Championnats du monde de haut vol.

Dans un skatepark éphémère, installé sur un court de tennis du Foro Italico, et sans la pluie tant redoutée, les riders, sans protection aucune à l'exception d'un casque pour les mineurs, se sont exprimés sur le mode du format olympique. A savoir un 2/5/4 ce qui veut dire: deux runs (passages, 45 secondes chaque), cinq tricks (figures) et les quatre meilleurs scores comptabilisés (sur un total de sept scores).

Les Japonais ont envoyé un message clair: ils sont fin prêts pour l'aventure olympique à la maison ! Ils ont raflé quatre des six médailles attribuées, dont deux en or.

A 22 ans, Yuto Horigome, N.2 mondial, s'est imposé pour la première fois en Championnats du monde devant la superstar américaine et N.1 mondial, Nyjah Huston, grâce à des tricks de très haute facture sur de gros modules imitant le mobilier urbain.

- La star Huston délogée -

Le Nippon, qui a récolté 36,75 points contre 35,75 pour Huston, a empoché une médaille d'or, 40.000 dollars de prime et un billet pour les JO à Tokyo, sa ville.

Son compatriote Sora Shirai, 19 ans, a accroché le bronze (34,58). Huston et Shirai se qualifient également directement pour les JO.

Chez les filles, la Japonaise Aori Nishimura, blessée l'année dernière, a signé un retour flamboyant en s'imposant avec un total de 14,73 points devant sa compatriote Momiji Nishiya (argent avec 14,17 points) et la jeune Brésilienne âgée de 13 ans, Rayssa Leal (bronze avec 13,47 pts). Le trio s'envole aussi pour les Jeux.

Les Français, eux, n'ont pas pris part aux finales dominicales. Le meilleur parcours a été celui de Vincent Milou, 9e à l'issue des demi-finales samedi; seuls les huit premiers accédaient à la finale.

Mais le Landais ira bel et bien aux JO, tout comme ses compères de street Aurélien Giraud et Charlotte Hym, et avec les spécialistes du park, Vincent Matheron et Madeleine Larcheron, qui du haut de ses 15 ans, devrait être la plus jeune de l'équipe de France, tous sports confondus.

Meilleur Français avec sa 6e place au classement mondial, Giraud est passé à côté des Mondiaux.

- 'Mettre les tripes' -

"On tombe pour mieux se relever", souffle-t-il à l'AFP, conscient de ce qu'il doit corriger: "J’arrive à être assez mature pour essayer de comprendre pourquoi j’ai raté et ne pas reproduire les erreurs".

"Je ne suis pas assez régulier et je pense que c’est ce qui me manque beaucoup, je vais essayer de travailler plus sérieusement sur le long terme et ne pas arriver sur la compétition les bras croisés et me contenter de skater et du niveau que j’ai. Parce qu'aujourd'hui tout le monde est extrêmement fort. On sait tous faire du skate mais ce qui est important c'est de savoir à quel moment il faut mettre les tripes", poursuit le Lyonnais, heureux de participer aux Jeux olympiques.

A Tokyo, où le skateboard sera sport additionnel tout comme aux JO à Paris en 2024, il y aura vingt skaters en street masculin et vingt en street féminin, et vingt skaters en park masculin et vingt en park féminin. Les Mondiaux à Rome ont délivré des tickets aux médaillés, les autres places sont attribuées en fonction du classement mondial, à raison de trois skaters maximum par nation et par catégorie.