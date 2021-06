Une nouvelle antenne à Herstal et bientôt un "marathon de la vaccination" à Soignies, annonce la ministre Christie Morreale

Le centre de vaccination temporaire de Farciennes (Hainaut) a fermé ses portes samedi soir, après six jours d'opération pilote. Les autorités communales se félicitent du succès engrangé par ce centre qui a permis de faire grimper le taux de vaccination (première dose) contre le coronavirus de la population adulte de 26 à 56%.

Au micro de Fabrice Grosfilley, Christie Morreale a indiqué qu'un autre de centre de vaccination temporaire sera installé sur la commune de Herstal (province de Liège) dès la semaine prochaine. La ministre wallonne de la Santé ajoute qu'un "marathon de la vaccination" sera organisé du 11 au 13 juin, "avec certaines catégories d'âge ou pas, en fonction des vaccins qui seront disponibles".

"On est à plus de 85% de vaccination pour les 65 ans et plus. On arrive aux 80% pour les personnes qui ont des comorbidités. Notre objectif est de protéger un maximum de monde. Donc on lance de grandes opérations comme on le fera dans les prochaines semaines avec les populations plus jeunes qu'il faut aussi convaincre. On sent qu'il y a un effet d'entraînement mais on doit faciliter au maximum les centres de vaccination pour que les gens puissent parfois s'y rendre sans rendez-vous", souligne la ministre.