Un troupeau d'éléphants sauvages sème toujours le chaos dans ce village chinois: les autorités déploient les grands moyens (vidéo)

La Chine a déployé des camions à grande échelle pour arrêter la progression d'un troupeau d'éléphants sauvages. Les animaux se trouvent à plus de 500 kilomètres de leur habitat et provoquent le chaos près de la métropole de Kunming où vivent plus de huit millions de personnes.

La télévision d'État a montré des images d'une longue file de camions garés le long d'une route dans une zone boisée afin de maintenir les 15 pachydermes à l'écart des zones densément peuplées. Les éléphants ont laissé nombre de destructions dans leur sillage, traversant les jardins d'habitants effrayés et renversant les arbres sur leur passage. Les autorités ont envoyé des milliers de personnes pour surveiller les animaux. Ils utilisent des drones et des caméras infrarouges. On ignore toujours pourquoi les animaux ont quitté leur réserve naturelle dans la province du Yunnan. Leur périple est suivi de près sur les réseaux sociaux chinois et les spéculations vont bon train quant à la cause du voyage des éléphants.