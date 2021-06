Vendée: un couple de retraités retrouvé mort, le fils en garde à vue

Un couple de retraités a été retrouvé mort à son domicile à Notre-Dame-de-Riez et le fils a été placé en garde à vue, a-t-on appris dimanche auprès du parquet des Sables-d'Olonne qui privilégie la piste criminelle.



Les corps ont été découverts dans la nuit de samedi à dimanche et le fils, né en 1984 et vivant chez ses parents, a été interpellé sur les lieux.



Le couple n'est pas mort par arme à feu, a-t-on précisé de même source, sans pouvoir indiquer pour le moment le mode opératoire utilisé ni l'origine du contentieux ayant pu mener au drame. Des autopsies seront pratiquées dans les prochains jours.