Covid: salles de sport, casinos et thalassos, phase 2 des réouvertures mercredi

Se refaire une santé avant l'été ou se distraire: salles de sport, casinos, parcs d'attraction et thalassos vont pouvoir rouvrir mercredi à la faveur d'une "forte" amélioration sur le front de l'épidémie de Covid-19 en France.

Le couvre-feu sera en outre repoussé de 21H00 à 23H00 et les bars et restaurants pourront accueillir leurs convives à l'intérieur, plus uniquement en terrasse. A la grande joie des restaurants gastronomiques qui n'en sont pas tous pourvus.

A Paris, les terrasses éphémères qui avaient pullulé à l'été 2020 à la sortie de la première vague de Covid-19, seront pérennisées chaque année du 1er avril au 31 octobre mais devront fermer à 22H00 par égard pour les riverains.

Au terme de 7 mois de disette, reprise aussi des séances de musculation ou des cours de zumba en salle et réouverture des piscines couvertes, des centres de thalassothérapie et des fêtes foraines.

"Il a fallu dépoussiérer chaque machine", explique Jordan Bouvier, entraîneur diplômé rencontré par l'AFP à Strasbourg dans une salle du réseau Keep Cool, ravi de retrouver ses collègues et de sortir du chômage partiel.

Le parc Astérix rouvrira aussi avec une jauge à 65%, masque obligatoire et marquage au sol pour garantir la distanciation. Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, suivra à compter du 17 juin, mais les câlins avec les mascottes resteront prohibés.

Les foires commerciales pourront aussi reprendre. Le forum annuel de la technologie Vivatech sera l'un des premiers salons à se tenir, du 16 au 19 juin. L'accès sera toutefois conditionné à la présentation d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination.

Les espaces culturels dont les musées pourront augmenter le nombre de visiteurs à 65% de leur capacité contre 35% lors de la phase 1, le 19 mai.

Ce qui devrait faciliter la vie des touristes avec la possibilité à compter du 9 juin pour les personnes entrant en France de se passer de test PCR moyennant un certificat de vaccination. En attendant l'entrée en vigueur le 1er juillet du pass sanitaire européen.

Mercredi marquera aussi la fin du télétravail à 100% (déjà un peu assoupli en janvier) et de la solitude à la table de cantine, ainsi que la reprise des pots au bureau dans le respect des gestes barrière.

Cette deuxième phase a été rendue possible par la poursuite de la nette amélioration des conditions sanitaires observée à partir de début mai, liée selon le gouvernement à l'accélération de la vaccination.

- "tous les indicateurs sont au vert" -

"Tous les indicateurs sont au vert, l'incidence (nombre de nouveaux cas enregistrés sur une semaine, ndlr) est en-dessous de 100 (pour 100.000 habitants), la situation continue de s'améliorer fortement sur l'ensemble du pays", a estimé le ministre de la Santé, Olivier Véran sur BFM dimanche.

Au pic de la troisième vague, fin mars, le taux d'incidence avait dépassé le seuil critique de 600 en Ile-de-France et Hauts-de-France et 57 départements français étaient au-dessus du niveau d'alerte de 250 cas pour 100.000 habitants.

"Le déconfinement progressif -- amorcé le 19 mai avec le retour des collégiens à l'école, la réouverture des bars et restaurants, des cinés, théâtres et musées, ndlr -- n'a pas cassé cette dynamique vertueuse", a-t-il ajouté.

Le ministre a souligné qu'"à l'évidence ce déconfinement progressif se passe bien": "nous avons une baisse de 20 à 25% de la circulation du virus chaque semaine" et un "taux d'hospitalisation quotidien à un niveau comparable à septembre", avant la deuxième vague de l'épidémie.

Dimanche soir, 14.525 malades du Covid-19 étaient hospitalisés contre 16.775 le dimanche précédent, dont 2.527 en "soins critiques" (2.993 une semaine auparavant), qui traitent les cas les plus graves dont les patients en réanimation, soit plus de moitié moins qu'au pic de la troisième vague quand ils étaient environ 6.000.

M. Véran a pronostiqué que la France allait "descendre sous les 5.000 cas (nouveaux par jour) puis 2.000 cas" mais on ne sera "pas sûrs d'avoir battu le virus" avant novembre ou décembre si aucune nouvelle vague n'apparaît. Depuis mars 2020, l'épidémie a fait 110.027 morts en France.

Beaucoup dépendra du rythme de vaccination alors qu'un cinquième de la population (20,3%) est complètement vacciné. Appelant les primo-vaccinés à ne pas se relâcher, le ministre a invité les Français à se faire vacciner rapidement, si possible avant les congés d'été.