 Les tests de Mathieu: roi de la montre sportive, Garmin soigne désormais le design

La Venu 2 (399€) est le dernier modèle en date d'une longue liste de montres connectées. Garmin confirme tout son savoir-faire dans le suivi des activités physiques, du sport, de la santé, du sommeil et d'autres données intéressantes. Je l'ai prêtée à un marathonien, qui a confirmé mes impressions.

Le marché des smartwatches (montres intelligentes) et des bracelets de suivi d'activité (tracker) arrive enfin à maturité. Le grand public semble enfin prêt à craquer pour ces accessoires qui sont autant des écrans déportés de smartphone (notification, appel) que des compagnons pour vous suivre votre activité physique et vous motiver pour bouger plus.

Je vous ai parlé récemment de l'excellent compromis prix/autonomie/fonctionnalités que représente la OnePlus Watch. Avant d'évoquer le retour de Huawei avec sa première Watch tournant sous HarmonyOS, place à un acteur très connu, pionnier et leader dans sa catégorie: Garmin.

Le spécialiste américain du GPS a été l'un des premiers à proposer des bracelets de suivi d'activité, puis des montres très orientées 'sport'. Regardez les poignets des fans de running, et il est très probable que s'y trouve une Garmin. La gamme est très large, et cible parfois des sports bien précis (natation, golf, pilotage). Sur l'actuel page Garmin.be, on ne trouve pas moins de 32 modèles, dont la nouvelle Venu 2, que j'ai pu essayer… sur une personne qui s'apprêtait à courir un marathon.





Plutôt élégante, toujours sportive

Les montres sportives de Garmin sont souvent… sportives. Elles font plus attention au côté pratique et confort qu'à l'esthétique générale de cet objet. Avec la Venu et maintenant la Venu 2, l'entreprise cherche à trouver un public qui pense aussi à l'apparence de son poignet. C'est donc un objet bien élégant, à la finition irréprochable. Noire, elle est sobre mais on sent qu'on manipule un objet soigné, et maîtrisé. Elle existe en deux tailles: Venu 2 avec un boîtier de 45 mm et bracelet de 22 mm de large ; Venu 2S : boîtier de 40 mm et bracelet de 18 mm.

L'écran AMOLED est d'excellente qualité et permet d'afficher de nombreuses informations, avant, pendant et après le sport (on peut tout personnaliser). Il a une définition de 360 x 360 pixels, ce qui lui permet d'afficher beaucoup de détails, et de ne pas devoir toujours lancer l'application Garmin du smartphone, qui s'avère bien entendu très riche en statistiques.

L'autonomie est très bonne: jusqu'à 11 jours si on ne sollicite pas trop le GPS pour le suivi des activités. La batterie se charge rapidement: en 10 minutes, on peut retrouver une journée d'autonomie.

Malgré ce soin apporté au design, la Venu 2 de Garmin reste une montre pour les (grands) sportifs, ceux qui aiment tenir un registre de leurs sessions d'entraînement (que ce soit de la course, de la natation, du vélo, de la muscu, etc). Difficile de passer en revue toutes les options de suivi spécifique des activités sportives, mais il est pratiquement impossible de trouver plus complet sur le marché, et Garmin jouit d'un gros avantage: sa longue expérience, enrichie par son grand nombre d'utilisateurs souvent très fidèles.





Qu'en pense un vrai sportif ?

Comme je ne suis pas un grand sportif, j'ai confié la Venu 2 à un ami qui l'est nettement plus, une semaine avant de courir un marathon. C'était la première fois qu'il essayait une Garmin après quelques autres marques, et il l'a trouvée très complète au niveau de l'affichage des données durant la course. Distance, précision du GPS, dénivelé, choix des infos sur l'écran durant la course: une très bonne expérience, et qui a de l'importance pour adapter son rythme tout au long de la course. Il a également apprécié, lors de ses entraînements, les pauses automatiques des mesures en cours de jogging ou de rando vélo.

Autre bon point : le suivi de sommeil, qui lui a fait se rendre compte que ses nuits n'étaient pas toujours aussi paisibles qu'il le pensait, or ça a son importance dans une vie sportive. Il a trouvé la fonction Body Battery très intéressante: c'est une mesure des données physiologiques (comme le rythme cardiaque) qui prend en compte les exercices déjà effectués et le repos, et qui permet de savoir si c'est le bon moment pour faire de l'exercice, si le corps est "en forme"…

La personnalisation de l'écran d'accueil lui a plu, avec la possibilité de choisir de nombreuses watch faces, dont certaines payantes (mais en attendant quelques jours, elles deviennent gratuites). Des écrans très variés qui peuvent afficher de 36 manières toutes les infos physiques ou pratiques.

Bien entendu, la Venu 2, vraie smartwatch, affiche les notifications du smartphone, celles de votre choix. Pratique pour savoir qui vous appelle, quel est le dernier message reçu, etc. La fonction Garmin Pay permet, comme sur les Fitbit ou les Apple Watch, de lier sa carte de banque pour payer à un terminal sans contact (voir la liste des banques compatibles chez nous).

Selon son expérience, la batterie a tenu une petite semaine, avec quelques entraînements et un marathon (suivi GPS pendant plusieurs heures).









Conclusion

Garmin le sent bien: de plus en plus de gens font du sport et cherchent une bonne montre connectée. Il existe de nombreux modèles, pour pratiquement toutes les disciplines. Mais si vous en voulez un qui ne fait trop 'sport' au niveau du design (taille, sobriété), la Venu 2 ou 2S (légèrement plus petite) est un excellent choix. Au niveau du suivi des activités ou de la santé (dont le sommeil), vous trouverez difficilement mieux. Et pourtant, des montres connectées et 'sportives', j'en essaie pratiquement tous les mois.

Garmin, leader dans sa catégorie, se démarque de la concurrence grâce à sa longue expérience dans le domaine: avec toutes les données que l'entreprise pionnière du GPS récolte depuis des années, elle a pu mettre au point des fonctionnalités telles que Body Battery (état de forme de votre corps en temps réel), Fitness Age (l'âge de votre corps en fonction des exercices, de votre rythme cardiaque, etc) et – nouveauté – Health Snapshot (qui génère un rapport statistique complet de vos données de santé, afin de le partager avec un médecin ou un coach, par exemple).

L'excellent compromis de Garmin a un prix, bien entendu. 399€, c'est relativement élevé, mais Garmin ne fait pas les choses à moitié et tout ce que vous pouvez attendre d'un montre connectée sportive, vous le trouverez dans cette Venu 2 qui sait rester élégante…