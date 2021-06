(Belga) L'éclipse solaire de jeudi n'aura qu'un impact limité sur le réseau électrique belge, a indiqué lundi le gestionnaire du transport d'électricité à haute tension Elia. Les capacités de production d'électricité solaire en Belgique ne diminueront en effet que de 15%, soit une perte d'environ 500 MW. Cette éclipse constitue cependant "une bonne répétition générale" pour le prochain phénomène du genre, prévu le 25 octobre 2022, "qui aura un impact beaucoup plus important et nécessitera une préparation et une coordination encore plus approfondies", souligne Elia.

L'éclipse solaire couvrira la Belgique de 11h16 à 13h25. Les facteurs d'obscurcissement de cette éclipse sont beaucoup moins élevés que ceux de celle survenue en 2015, par exemple. Le défi était alors plus important en ce qui concerne la gestion du système électrique. Elia a tout de même "mis en oeuvre tous les préparatifs nécessaires pour garantir la continuité de l'approvisionnement en électricité dans notre pays. L'effet de l'éclipse solaire a été calculé avec précision et des mesures ont été discutées et mises en place, telles que le déploiement de réserves supplémentaires et de personnel supplémentaire dans les salles de contrôle". Entre 2015 et aujourd'hui, la capacité de la production d'électricité solaire a fortement augmenté pour passer de 2,9 GW à près de 5 GW. "L'énergie solaire constitue avec l'énergie éolienne un pilier important sur lequel les pays européens s'appuient pour rendre leurs systèmes électriques plus durables et atteindre l'objectif du Green Deal européen d'être neutre en carbone d'ici 2050."