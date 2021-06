La Wallonie désigne un bureau pour étudier le rapprochement entre le rail et ses aéroports

(Belga) La Sowaer, la société wallonne des aéroports, a désigné le bureau spécialisé Stradec afin d'étudier l'intérêt économique et environnemental pour BSCA et Liege Airport d'un rapprochement avec le rail ainsi que les démarches d'opérationnalisation nécessaires qui en découleraient, a indiqué le ministre wallon des Aéroports, Jean-Luc Crucke, lundi, en commission du parlement régional.

Concrètement, cette étude se penchera notamment sur l'amélioration de l'attractivité des deux aéroports wallons grâce à la multimodalité ainsi que sur les actions à mettre en place pour une meilleure complémentarité air-rail, en termes de modifications légales entre autres. "Cette mission a été notifiée par la Sowaer à Stratec en date du 12 mai 2021 et le bureau spécialisé travaille actuellement à la collecte des informations en vue d'un premier diagnostic de la situation et d'une comparaison avec plusieurs aéroports en Europe similaires à Liège et Charleroi", a expliqué le ministre Crucke. Le rapport du bureau est attendu pour la fin de cette année.