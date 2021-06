Après 4 ans d'attente, le chantier de la galerie Wérenne à Namur a enfin débuté

L'idée est de redynamiser le quartier et de faire revivre cet ancien haut lieu du commerce namurois. Il aura fallu 4 ans et 4 cahiers de charge différents... Mais aujourd'hui, les travaux de la galerie Wérenne sont bel et bien lancés.

Les échafaudages ont été posés la semaine dernière. En tout, 700.000 euros ont été investis pour redynamiser ce quartier, qui fait le lien entre la gare et la rue des Carmes et qui est considéré comme l'une des entrées principales de la ville.

"Tout ce qui est carrelé au sol sera remplacé. Nous allons refaire la verrière qui sera refaite à l'identique et également toutes les toitures", explique Tanguy Auspert, Echevin du patrimoine.

L'aspect art déco de cet ancien haut lieu du commerce namurois sera préservé. L'égouttage sera également revu et des caméras de surveillance seront installées. Le chantier devrait être terminé pour l'automne.