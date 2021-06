Stephan Van Bellinghen et Alix Battard pris d'un irrésistible fou rire pendant la météo (vidéo)

Stephan Van Bellinghen n'y arrivait décidément plus aujourd'hui. Sur le plateau du RTL Info Bienvenue pour annoncer une météo très clémente, le présentateur était visiblement de très bonne humeur. Une gaieté qui s'est rapidement transformée en un fou rire communicatif, notre journaliste Alix Battard ne résistant pas longtemps. "Des températures estivales sont attendues le week-end prochain", est tout de même parvenu à conclure notre présentateur météo.



À l'occasion de la journée mondiale des océans, Stephan Van Bellinghen a cité quelques chiffres de la pollution qui les affecte. "Sur 137 milliards de mégots jetés par terre chaque jour, 40% échouent dans les océans", a-t-il souligné. Et notre présentateur de raconter une expérience personnelle : "C'est terrible ! Non mais c'est vrai j'étais encore à la mer ce week-end, impossible de faire un château de sable sans avoir un mégot de cigarette en jouant avec mon fils !".