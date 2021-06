Bruxelles: commune par commune, voici les rues où le masque est encore obligatoire

Dès aujourd'hui, et ce dans les 19 communes bruxelloises, le port du masque n'est enfin plus une obligation lorsqu'on est à l'extérieur. Mais, dans certaines grandes artères et rues très fréquentées, le masque sera toujours obligatoire. Il le sera aussi sur les marchés et brocantes, et bien évidemment, lorsqu'on est à l'intérieur d'un magasin.

Suite au comité de concertation de vendredi dernier, les bourgmestres des 19 communes bruxelloises se sont réunis pour débattre de la mesure du port du masque obligatoire en extérieur en région bruxelloise. Tous ont été d'accord pour abroger cette règle même si chaque commune a sa manière propre de l'appliquer. Découvrez quelles communes ont décidé de miser sur "la responsabilité individuelle" en optant pour un territoire extérieur 100% SANS MASQUE, et celles qui le maintiennent dans certains grands axes fréquentés. A NOTER: le masque est toujours obligatoire sur les marchés et brocantes de TOUTES les communes, comme l'exige la législation fédérale. A Ixelles, Auderghem, Etterbeek, Jette, Woluwe-Saint-Pierre et Watermael-Boisfort, pas de port du masque en extérieur quelque soit l'endroit, selon les informations de nos confrères de la DH. Les bourgmestres comptent bien évidemment sur la responsabilité individuelle des habitants de ces communes. La Ville de Bruxelles, elle, a défini des zones de maintien du port du masque. Il sera donc obligatoire sur certains grands axes et marchés, détaille un communiqué de presse de la ville. Voici lesquels: La Rue Neuve qui est "la rue commerçante la plus fréquentée du pays"

Le marché Anneessens, le mardi matin

Le marché aux puces du Jeu de Balle, chaque jour du lundi au dimanche

Le marché bio de la place Sainte-Catherine, qui a lieu chaque mercredi

Le marché de la chaussée d’Anvers, le mercredi matin

Le marché d’art et d’artisanat (place Agora), du vendredi au dimanche

Le marché de Wand, chaque vendredi après-midi

Le marché des Antiquités du Sablon, le samedi et dimanche

Le marché Objectif Zéro Déchet (place Sainte-Catherine), le samedi

Le marché Peter Benoît, le vendredi

Le marché Bockstael, le samedi matin

Le marché Square Marguerite, le mercredi après-midi. Le bourgmestre Philippe Close fait appel à la “responsabilité individuelle” des personnes qui se déplacent à pied dans les rues de la Ville. “Nous invitons toutes les personnes à toujours avoir un masque avec soi”, indique-t-il dans le communiqué. Dans le cas de forte fréquentation, il sera plus sûr de porter son masque si les distances entre les personnes ne peuvent pas être respectée. Et ce, POUR TOUTES LES COMMUNES. A Saint-Gilles, aucune décision n'a encore été prise. Selon nos confrères de la DH, le port du masque sera certainement maintenu sur le Parvis et sur la portion saint-gilloise de l'avenue Louise (Goulet Louise, entre la place Louise et la place Stéphanie). A Anderlecht, le bourgmestre a aussi opté pour un territoire 100% SANS MASQUE en extérieur, à l'exception du marché des Abattoirs, selon la DH. A Ganshoren, territoire 100% SANS MASQUE à l'exception des entrées et sorties d'écoles. A Uccle, le port du masque est maintenu sur la place Saint-Job, Fort Jaco et dans le centre de la commune, détaille la DH. A Berchem-Sainte-Agathe, le port du masque sera peut-être maintenu sur la place Schweitzer mais rien de sûr, rapportent nos confrères. A Schaerbeek, le port du masque reste obligatoire place Liedts et rue de Brabant, selon les informations obtenues par la DH. A Koekelberg, une réunion doit encore avoir lieu mais, selon nos confrères, le masque restera obligatoire dans les artères commerçantes, à savoir: Place de Bastogne

Place de Vanhuffel

Place Simonis

Rue Jean Jacquet

Rue de l’Eglise Sainte-Anne

Boulevard Léopold II

Avenue de l’Hôpital Français

Avenue du Karreveld

Chaussée de Gand. A Molenbeek-Saint-Jean, le masque restera obligatoire sur les trois grands axes commerçants de la commune: Rue de Ribaucourt

Chaussée de Gand

Chaussée de Ninove

Parvis Saint-Jean Baptiste

Et aux abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie. A Saint-Josse-ten-Noode, le port du masque est maintenu sur quelques axes, et ce pour toutes personnes de plus de douze ans, selon nos confrères: Place Saint-Josse

Place Houwaert

Place Rogier

Place Madou

Chaussée de Louvain

Chaussée d’Haecht

Rue de Brabant

Et aux abords des écoles maternelles, primaires et secondaires jusqu'à la fin du mois de juin. A Evere, le port du masque est maintenu à certains endroits, précise la DH: Les rues commerçantes

Place Paduwa

Place Notre-Dame

Place de la Paix A Forest, le masque reste obligatoire sur quelques axes: Avenue Wieleman Ceupens

Place Saint-Denis

Rue Jean-Bapstiste Vanpé

Altitude 100. Et à Woluwe-Saint-Lambert, le bourgmestre est toujours en phase de réflexion, d'après la DH.