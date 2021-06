Namur : 50 élèves de primaire ont passé leur brevet du cycliste

Une cinquantaine d'élèves de l'école Sainte-Ursule à Namur ont eu l'occasion de passer le brevet du cycliste hier.

Après trois jours de formation et d'entrainement, une cinquantaine d'enfants de 5ème et 6ème primaire de l'école Sainte-Ursule à Namur ont passé le brevet du cycliste ce mardi. Ce test valide leurs capacités à se déplacer seul à vélo dans la circulation autour de leur école. "C'est une reconnaissance de la formation qu'ils ont faite et des acquis des bons comportements qu'ils ont appris à avoir sur la route", explique Jérome Dusart, chargé de missions pédagogiques chez Pro Vélo. Cette année, à Namur, 700 élèves de plus de 10 ans ont passé ce brevet.