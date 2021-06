Le masque n'est plus obligatoire en rue à Bruxelles: "On se sent libres mais on le garde à portée de main..."

Cette journée du 9 juin est donc celle de quasiment toutes les libertés retrouvées. Aujourd'hui, la majorité des secteurs qui étaient encore à l'arrêt peuvent enfin redémarrer. Dans la capitale, le masque n'est plus obligatoire en extérieur. De nombreuses communes wallonnes vont suivre.

A Etterbeek, l'une des communes bruxelloises où le port du masque n'est désormais plus obligatoire à l' extérieur ce matin pourtant certains ne semblaient pas le savoir. Une jeune femme ôte son masque devant notre journaliste et lui répond: "Ha oui, on avait oublié. On ne savait plus c'était quelle date."

"Et quelle commune", surenchérit son amie.

Les deux jeunes femmes vont pourtant garder leur masque à portée de main. "On se sent bien, on se sent libres", clament-elle.

Un autre passant souligne que le temps estival rend le port du masque moins agréable. "Il fait chaud. Du coup, on on commence à transpirer dans le masque", déplore-t-il avant de l'ôter.

Dans cette rue commerçante de la commune d'Etterbeek, plus de la moitié des passants conserve le masque par sécurité, par habitude ou par commodité...

"Pour éviter de devoir le mettre et l'enlever trop souvent. A un certain âge, même si j'ai eu mes deux doses de vaccin, je préfère le maintenir par sécurité", explique un homme âgé qui préfère le garder.

Une jeune maman témoigne préférer le garder quand il y a du monde: "Pour le moment, on ne sait pas encore trop..."

Un autre passant dans la fleur de l'âge justifie son port du masque: "Par l'habitude..."

Mais n'oubliez pas de prendre un masque quand vous quittez votre domicile. Il faudra en effet toujours avoir un masque à portée de main parce qu'il reste obligatoire dans les lieux fermés et certaines communes maintiennent l'obligation de le porter dans les rues fort fréquentées et sur les marchés.