Coronavirus: peut-on voyager hors de l'Union européenne?

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup d'entre elles concernent les voyages.

"Le tour opérateur TUI se retranche derrière le fait que la Belgique n'autorise pas les vols en dehors de l'Europe pour annuler ses vols", écrit l'un de nos alerteurs via le bouton orage Alertez-nous qui poursuit: "Qu'en est-il réellement ?"



Réponse - Les voyages hors Union Européennes sont fortement déconseillés mais pas interdits. Il est tout à fait possible de partir en vacances en dehors de l’Union Européenne. A vos risques et périls, ces voyages sont sous votre entière responsabilité. Exemple, aucun rapatriement ne sera prévu par l’État belge si vous avez un problème ou si une reprise d'épidémie est constatée dans le territoire de votre séjour.

Il est aussi possible que des compagnies annulent les vols vers l’étranger hors Union européenne, non pas parce que c’est interdit mais parce que trop peu de passagers ont réservé.