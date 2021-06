Grand Baromètre: un Belge sur 4 voit les Diables Rouges en demi-finales

A la veille de l’ouverture de l’Euro de football, les Belges sont encore plus optimistes sur les chances de victoire des diables, qu’il y a trois ans, lors de la coupe du monde. C’est l’enseignement de notre Grand Baromètre RTL INFO/Ipsos/Le Soir. Concrètement, à la question : jusqu’où les diables rouges iront-ils dans la compétition ? La réponse la plus fréquente, c’est les demi-finales.

24% des Belges, soit un sur 4, pensent donc que les Diables iront en demi-finales, 12% des sondés pensent que les Diables seront champions d’Europe, 3% à peine jugent qu’on ne passera pas le 1er tour.

Au niveau des disparités régionales, les plus optimistes sont les Bruxellois, 40% d’entre eux voient les Diables en finale, qu’il y ait victoire ou défaite au bout du match. Et les plus pessimistes sont les Flamands.

Toutes régions confondues, les personnes interrogées sont en tout cas plus enthousiastes encore qu’il y a trois ans, lors de la dernière grande compétition des diables, la Coupe du Monde en Russie. A l’époque, les sondés pronostiquaient plutôt un arrêt en quart de finale. Et ils n’étaient que 4% à penser la Belgique capable de soulever le trophée. Ils sont trois fois plus nombreux cette fois-ci.

Concernant le Grand Baromètre, il y a eu 2517 répondants (532 à Bruxelles, 992 en Wallonie et 1002 en Flandre), échantillon représentatif parmi les belges de 18 ans et plus.

-L'enquête a été menée du 25 mai au 1er juin 2021.

-Les interviews ont eu lieu en ligne.

-La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Wallonie, 3,1% en Flandre ; 4,3% à Bruxelles.