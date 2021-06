Le plus grand club de golf indoor du pays a ouvert à Anvers

Le plus grand club de golf indoor du pays, le Beats of Golf, a ouvert mercredi à Anvers. Ce club comprend notamment cinq grands simulateurs qui permettent de jouer avec ses propres clubs et balles sur pas moins de 150.000 terrains de golf virtuels. Les amateurs peuvent aussi s'exercer à leur technique de putt, se réunir et se détendre dans un espace lounge.

Il faut être créatif

Le golf est l'un des sports qui a reçu un coup de pouce pendant la crise du coronavirus et les initiateurs de Beats of Golf veulent s'appuyer sur ce succès. "La Belgique est un pays densément peuplé avec peu d'espace, il n'est pas facile de créer des golfs standards. Pour répondre à la demande, il faut donc être créatif. Un espace comme celui-ci peut être une solution", a expliqué Luk De Meester de Beats of Golf.

Le club de golf indoor accueille aussi bien les golfeurs confirmés qui souhaitent s'entraîner que les débutants et même les enfants. Selon leurs propres termes, les propriétaires veulent aussi débarrasser le golf de son image quelque peu élitiste.