Virus: le Danemark rend le masque facultatif et relève la jauge pour l'Euro

(Belga) Arrêt quasi total du port obligatoire du masque, davantage de public pour l'Euro de football, bars et restaurants ouverts jusqu'à minuit: le Danemark a annoncé jeudi les dernières étapes de son plan de levée des restrictions anti-Covid 19.

Celui-ci prévoit la levée totale des restrictions au 1er octobre et la disparition du passeport sanitaire ("coronapas") nécessaire pour certaines activités. "Tout ce qui nous a manqué, nous allons pouvoir le faire car nous avons un contrôle important de l'épidémie", a souligné le ministre de la Santé Magnus Heunicke lors d'une conférence de presse. A l'exception des transports en commun - dans certains cas - les masques ne seront plus obligatoires dans le pays scandinave à partir du 14 juin. Ils devraient disparaître complétement le 1er septembre. Du côté de la restauration, bars et restaurants fermeront à minuit à partir du 11 juin, contre 23h précédemment. Leurs horaires d'ouverture s'étendront à 2h du matin au 15 juillet. Les boîtes de nuit seront elles autorisées à rouvrir le 1er septembre, sur présentation du "coronapas" jusqu'au 1er octobre. A cette date, ce pass sanitaire qui certifie d'un test négatif ou d'une immunité doit disparaître. Il ne sera plus demandé dans les musées, les cinémas et les théâtres dès le 1er août et dans les bars et restaurants un mois plus tard. La jauge pour les rassemblements remonte, jusqu'à 10.000 personnes pour les concours et salons. Enfin, l'accord prévoit d'autoriser 25.000 spectateurs lors des quatre matchs de l'Euro-2020 qui se jouent à Copenhague, contre 16.000 jusqu'ici. Faute de temps, cette mesure ne pourra pas toutefois pas être mise en place dès la première rencontre, Danemark-Finlande, samedi, a prévenu la fédération. Relativement épargné par la pandémie, le royaume scandinave ne compte actuellement que 122 patients hospitalisés avec le Covid, le chiffre le plus bas depuis octobre. Parmi les 5,8 millions de Danois, 24,2% de la population est entièrement vaccinée, tandis que 42,7% a reçu une première dose. (Belga)