Violente bagarre ce matin dans un appartement sur le boulevard d'Avroy à Liège: deux individus grièvement blessés

Des élèves et des ouvriers qui se trouvaient sur le boulevard d'Avroy, non loin de l'Athénée Léonie de Waha, ont eu leur attention attirée par des cris peu après 11h à Liège. Ceux-ci provenaient d'un balcon au premier étage d'un immeuble non loin de l'école où deux personnes se disputaient violemment. Arrivés sur place, des policiers, ont grimpé l'échelle d'un véhicule des pompiers pour entrer dans l'appartement. Ils ont découvert les deux individus grièvement blessés à l'intérieur. Ceux-ci ont été emmenés à l'hôpital par les services de secours qui avaient accompagné la police. Les motifs de la violente altercation ne sont pas encore connus.