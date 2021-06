Euro 2020: quelles sont les règles pour suivre un match sur écran géant?

Pour suivre les matches des Diables Rouges sur écran géant, dans un café ou dans un restaurant, le nombre de personnes dans le public peut grimper jusqu'à 400 personnes à l'extérieur et 200 à l'intérieur. Mais n'oubliez pas qu'il y a également d'autres mesures sanitaires à respecter.

Rester debout devant un écran sera toléré par groupes de quatre à distance les uns des autres. Mais uniquement s'il n'y a pas de bars et de service de restauration, sinon il faudra obligatoirement être assis avec un service qui devra se faire à table.

A Lessines, un centre sportif va installer 100 tables de quatre personnes devant son écran. Philippe Rosier, responsable du Club House est confiant que tout va bien se passer: "C'est tout une intendance, une organisation, mais je suis certain que les supporters vont respecter tout ce que nous avons mis en place et puis de toutes façons, nous serons là gentiment pour leur rappeler les règles du Covid".

La règle est simple: à l'extérieur jusqu'à 400 personnes sont autorisées, et 200 maximum à l'intérieur.

L'entreprise spécialisée dans l'installation d'écrans géants a vu une nette différence cette année au niveau des commandes. Son responsable Xavier Renaud témoigne dans le RTLinfo 13H: "Clairement, les années précédentes on travaillait principalement avec des communes qui nous réservaient des espaces ou des fans zones. Cette année-ici, ce sont principalement des établissements issus de l'Horeca. Ici, il y a vraiment une multitude d'écrans qui ont été placés et c'est donc des écrans de plus petite taille. En règle générale, c'est du six ou huit mètres carrés qui sont placés alors qu' habituellement la plupart des écrans qui tournent mesurent entre 18 et 30 mètres carrés..."

Ces règles auront évidemment un impact financier. Benoît Fally est patron d'un restaurant à Gosselies. Il a installé un écran géant sur la terrasse de son restaurant. Il explique pourquoi: "Si on fait ce genre de choses, on le fait d'abord par passion, par envie... Certainement pas pour chercher une rentabilité. Et surtout cette année, on sait très bien que ce n' est pas ça qu'on cherche maintenant. On le fait vraiment par plaisir. Aucune raison d'autres."

L'engouement est bien présent pour le match de samedi. Tout est complet. C'est également le cas dans cet hôtel qui a agrandi sa terrasse avec 50 places supplémentaires pour l'occasion un succès sûrement lié au respect des mesures sanitaires qui rassure énormément les clients.

Luc Maton, responsable marketing et communication hôtel Van der Valk, insiste sur la nécessité de respecter les conditions sanitaires. "C'est vrai que la période que l'on vient de vivre a été traumatisante pour de nombreuses personnes. Et chacun veut être prudent. Je pense qu' effectivement ça joue sur le fait qu'il y ait une demande avec une certaine proximité mais un service à table qualitatif avec de la distance et surtout avec une vraie responsabilité de l'hôtelier qui accueille en l' occurrence les clients pour ces rencontres..."

Les règles sont valables jusqu'à la fin du mois de juin. Des assouplissements sont prévus à partir du 1er juillet si la situation sanitaire le permet: jusqu'à 2.500 personnes pourraient alors se rassembler.