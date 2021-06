Le retour des moustiques: pourquoi sont-ils si nombreux ?

Les moustiques sont de retour et cette année, ils sont particulièrement nombreux.

Le retour en nombre des moustiques s’explique par la météo : il a fait humide fin avril et chaud début juin. “Pour que les moustiques se développent, on a besoin d’eau et de chaleur. On est parti avec une alternance des périodes de pluie et d’eau stagnante pour le développement des moustiques et de la chaleur”, explique Frédéric Francis, professeur d’entomologie à la Faculté agronomique de Gembloux. Si on continue à avoir des périodes de pluie, il y aura une reproduction plus importante des moustiques.

Plusieurs solutions sont possibles pour se protéger des piqûres de ces insectes : il est conseillé de prendre une douche avant de dormir, d’utiliser des répulsifs et d’éviter de laisser traîner des contenants où il pourrait y avoir de l’eau résiduelle.

2021 sera donc une année à moustiques mais il est trop tôt pour dire s’il va y avoir de nouveaux genres de moustiques de type exotique.