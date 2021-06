L'Espagne accepte désormais aussi les tests antigéniques: "Où peut-on les faire ?"

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup d'entre elles concernent les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen est prévue le 1er juillet. Nous sommes donc dans un entre deux qui suscitent beaucoup d'interrogations.

Vous êtes nombreux à témoigner de votre incompréhension à propos des récents changements effectués par l'Espagne. En effet, l'Espagne accepte depuis mercredi aussi bien les tests PCR que les tests antigéniques pour les populations de plus de 12 ans. Jusqu'à présent, le pays exigeait un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toute personne souhaitant se rendre en Espagne. Pour les personnes non-vaccinées, il faudra maintenant présenter un test PCR ou antigénique négatif.

"J'ai lu qu'un test antigénique suffit maintenant pour partir en Espagne, mais où peut-on le faire ?", s'interrogé un alerteur via le bouton Alertez-nous.



RÉPONSE – Attention, quand on parle d’un test antigénique pour voyager, on ne parle pas d’un autotest (test salivaire) qu’on achète en pharmacie. Les tests antigéniques valables, ce sont des tests qu’on va effectuer dans un centre de dépistage comme pour les tests PCR. Il y en a de plus en plus qui le font en Belgique. Par exemple à l’aéroport de Bruxelles, ça coûte 47 euros.

Le test antigénique, c’est le même procédé qu’un test PCR: avec un prélèvement nasal. Seule différence, l’analyse est plus rapide que celle du PCR.

Une preuve de vaccination disponible pour les Belges dès le 16 juin

Les autorités espagnoles ont également relevé mercredi (hier) à 12 ans, contre 6 ans jusqu'ici, l'âge minimum à partir duquel un test négatif au Covid-19 est nécessaire pour entrer en Espagne. "Les enfants de moins de 12 ans doivent être exemptés de l'obligation de présenter un test de détection de l'infection au SARS-CoV-2 pour leur voyage. L'âge est ainsi relevé de 6 à 12 ans", indique le Journal officiel espagnol daté de mercredi, précisant que la mesure entre en vigueur le jour-même.

Par ailleurs, un autre décret publié au Journal officiel mercredi stipule que, comme pour les voyageurs arrivant en avion, l'Espagne laissera à présent entrer les voyageurs arrivant par la route s'ils disposent d'un certificat de vaccination. En Belgique, ce certificat sera disponible dès le 16 juin.

Par personne vaccinée, l'Espagne entend toute personne disposant d'un certificat du pays d'origine émis "14 jours après la date d'administration" de la dose complète de vaccin (14 jours après l'injection de la deuxième dose, sauf dans le cas des sérums mono-dose).