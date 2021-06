Coronavirus dans les écoles: le nombre de nouveaux cas est en baisse

Les équipes de promotion de santé à l’école (PSE), en collaboration avec Sciensano et l’ONE, poursuivent le relevé des cas qui leur sont signalés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Pour rappel, la situation dans les écoles est très surveillée, avec un tracing attentif de la part des équipes PSE. Durant la semaine du 31 mai au 06 juin 2021, 1013 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés aux équipes PSE, dont 838 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB, soit 0,09% des élèves. Ceci constitue une diminution de 157 cas par rapport à la semaine précédente.

Il y a également eu moins d’élèves et d’encadrants en quarantaine : au cours de la semaine, 3340 élèves et étudiants ont été mis en quarantaine, dont au moins 2982 élèves de l’enseignement obligatoire, soit 0.33 % d’entre eux, et au moins 96 membres du personnel ont été mis en quarantaine (d’après les informations connues des équipes PSE). Le nombre moyen de personnes mises en quarantaine est de 3,4 par cas.

La raison du test chez les élèves reste stable. Parmi les cas élèves, 41% ont été testés pour un contact étroit dans la famille, 29% pour des symptômes et 22% ont été testé pour un contact à l’école (16% pour un contact étroit avec un élève, 5% pour un contact étroit avec un membre

du personnel et 1% dans le cadre d’un testing élargi).

Parmi les cas membres du personnel, 64% ont été testés pour symptômes, 17% pour un contact étroit dans la famille et 10% pour un contact à l’école. Les incidences de nouveaux cas calculées sur les 14 jours sont également en baisse : 216 sur 100 000 en primaire et 279 en secondaire. L’incidence actuelle en population générale belge est de 186.