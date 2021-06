Alexander De Croo accueillera Joe Biden dimanche soir à Melsbroek

(Belga) Dans la perspective du sommet de l'OTAN de la semaine prochaine, le Premier ministre Alexander De Croo accueillera le Président américain Joe Biden à l'aéroport militaire de Melsbroek dimanche soir, annonce son cabinet jeudi dans un communiqué détaillant son programme durant les trois jours de visite.

Lundi, le Premier ministre marquera l'ouverture du sommet de l'Otan avec le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. Au cours de la réunion, les chefs d'État et de gouvernement des 30 pays de l'Otan approuveront une série de propositions dans le cadre de l'initiative "Otan 2030", qui vise "à renforcer l'Alliance sur les plans politique et militaire et à l'adapter aux défis de sécurité futurs", ajoute le communiqué. Mardi, une réunion bilatérale est prévue au Palais royal avec le président américain Biden et le Secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Belgique sera représentée par le Roi Philippe, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès. Parmi les thèmes centraux annoncés : le coronavirus, le dialogue entre l'UE et les États-Unis et le climat. Enfin, toujours mardi, Alexander De Croo effectuera, en compagnie du Premier ministre canadien Justin Trudeau, une visite de travail conjointe auprès du fabricant de vaccins Pfizer à Puurs. La visite de travail sera suivie d'une rencontre bilatérale entre les Premiers ministres belge et canadien. (Belga)