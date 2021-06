La Wallonie lance la vaccination des 16-17 ans

(Belga) La Wallonie enverra, dès le lundi 14 juin, les invitations pour que les jeunes de 16 et 17 ans se fassent vacciner. Quelque 84.000 personnes sont concernées, annonce jeudi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Parallèlement, une antenne de vaccination sera déployée pendant une semaine à Herstal, sur le modèle de ce qui a été mis en place à Farciennes récemment. Située au hall omnisport La Préalle de Herstal, cette antenne sera ouverte de 8h30 à 19h30 les jours de semaine et de 9h00 à 16h00 le samedi, sur 2 lignes. Les plages de rendez-vous sont ouvertes dans l'outil Doclr de réservation en ligne. Autre initiative: le centre de Soignies organise un marathon de la vaccination du vendredi 11 juin à 7h00 du matin au dimanche 13 juin à minuit, non-stop. Les habitants de la Province du Hainaut peuvent soit s'inscrire avec le code de leur invitation sur www.jemevaccine.be ,soit téléphoner au 0800/45 019. S'ils ont plus de 41 ans, le centre vaccinera aussi sans rendez-vous avec le Johnson et Johnson samedi et dimanche de 7 à 14h00. Enfin, vu l'affluence dans certains centres, complets jusqu'à la troisième semaine de juin, les habitants des communes concernées pourront prendre rendez-vous plus rapidement dans des centres de vaccination de zones voisines. Le centre de Namur Expo sera ainsi disponible pour les habitants de Fleurus et Charleroi; celui de Ciney ouvert pour ceux de Philippeville et Walcourt et les centres d'Aywaille, Malmédy, Pepinster, Herve seront accessibles aux habitants de différentes communes liégeoises (Liège, Herstal, Chaudfontaine, Seraing, Neupré, Esneux, Sprimont, Anthisnes, Hamoir, Ferrières, Awans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Saint-Nicolas et Ans). La Wallonie aura administré, cette semaine, quelque 317.000 doses dans ses centres et antennes de vaccination. La semaine prochaine, plus de 305.000 doses devraient encore être injectées. (Belga)