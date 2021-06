Deux tests PCR gratuits cet été: peut-on se faire rembourser un test fait à l'étranger?

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Nombre d'entre elles concernent les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen est prévue le 1er juillet. Nous sommes donc dans un entre-deux qui suscite beaucoup d'interrogations pour de nombreuses personnes.

C'est le cas de Gabriel qui nous interpelle sur les deux tests PCR gratuits promis par le gouvernement pour les personnes qui n'ont pas eu encore accès à la vaccination. "Je ferai un test PCR avant de partir au Portugal, mais je dois ensuite rejoindre mes enfants en Espagne. Puis-je faire mon autre test gratuit au Portugal ?", s'interroge Gabriel via le bouton orange Alertez-nous.

Réponse: Non, malheureusement. Ces tests gratuits ne peuvent être faits qu’en Belgique. A l’étranger, il faudra donc se soumettre aux mesures et aux prix des différents pays européens. Et les différences sont nombreuses. Au Portugal, par exemple, il faudra payer 100 euros, tout comme en Espagne. En Italie un test PCR coute entre 60 et 80 euros. En Grèce, le prix est d'environ 60 euros. Le pays le plus généreux c’est la France. Là, tous les tests PCR sont gratuits, même pour les Belges.