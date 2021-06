Un policier renverse la voiture d’une femme enceinte en Arkansas: il est poursuivi en justice

En juillet dernier, une scène terrifiante a été filmée en Arkansas où un officier de l’Etat a délibérément heurté la voiture d'une femme enceinte. Celle-ci a heurté la paroi et s’est renversée.



L'officier, Rodney Dunn, a déclaré que la conductrice accélérait et ne s'était pas arrêté. La conductrice, Janice Harper, a déclaré qu'il n'était pas prudent de s'arrêter, rapporte Jericka Duncan de CBS News.



La vidéo est devenue une preuve dans un procès.



La vidéo de la caméra du tableau de bord de Dunn montre que quelques secondes après avoir allumé ses clignotants, Harper se déplace sur la voie de droite, ralentit et allume ses feux de détresse tout en continuant à conduire.



La manœuvre a fait tourner le SUV sur l'autoroute, a heurté le mur intérieur et a basculé.



On peut entendre Dunn appeler les SMU avant de s'arrêter et de parler à Harper tout en l'aidant à sortir de la voiture. "Êtes-vous le seul dans le véhicule ?" demande Dunn. "Oui, je suis enceinte", lui répond Harper. Ensuite, on peut entendre Dunn lui dire : "Eh bien, madame, vous devez vous arrêter quand nous vous le disons." Harper fait remarquer à Dunn que ses clignotants étaient allumés. "Peu importe madame", dit-il. Harper répond : "Je pensais qu'il serait plus sûr d'attendre la sortie." "Non madame, vous devez vous arrêtez lorsque les forces de l'ordre vous arrêtent, d'accord", répond Dunn.



Selon un moniteur du permis de conduire de l'État de l'Arkansas, lorsqu'il est arrêté par les forces de l'ordre, un conducteur doit "activer son clignotant ou ses clignotants d'urgence pour indiquer à l'agent qu’il cherche un endroit sûr pour s’arrêter". Un nouveau procès de Harper affirme qu'"il n'y avait pas de sortie ou d'accotement pour sortir en toute sécurité de l'autoroute".



Dans la vidéo, Dunn dit à Harper qu'il a effectué une "manœuvre PIT" pour les gens "qui nous fuient ou ne s'arrêtent pas". "Je ne fuyais pas", répond-elle. Des documents judiciaires montrent que Dunn "a exécuté avec négligence une manœuvre PIT" – une technique d'intervention de poursuite qui a mis "sa vie et celle de son futur enfant en danger".