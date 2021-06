Un jeune homme de 26 ans retrouvé sans vie à Bruxelles: le parquet demande une autopsie

Le corps inanimé d'un jeune homme de 26 ans a été trouvé jeudi après-midi dans un bâtiment de la rue de l'Épargne à Bruxelles, a indiqué en fin de journée le parquet de Bruxelles.

Ce jeudi, le parquet de Bruxelles a annoncé avoir trouvé le corps sans vie d'un jeune homme de 26 ans. Selon les premières observations, il n'y a pas de trace de l'intervention d'un tiers. Mais une enquête a cependant été ouverte et une autopsie ordonnée afin de déterminer la cause du décès du jeune homme.

La police a dû faire appel aux pompiers pour évacuer le corps. "Des premiers éléments de l'enquête, il ressortirait qu'il n'y a pas de tierce personne impliquée dans le décès", a déclaré Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Une mort naturelle n'est pas encore exclue mais la cause exacte du décès n'est pas encore connue. Le décès est donc considéré comme suspect pour le moment et une autopsie sera effectuée. Le jeune âge de la victime a joué un rôle dans la décision d'ordonner une autopsie", a-t-il poursuivi.

L'enquête et l'autopsie devraient permettre de déterminer les causes du décès et s'il y a eu ou non intervention d'un tiers.