Il trouve ce serpent dans son jardin de Zellik (photo): quelle est cette espèce?

Un homme a trouvé un serpent dans son jardin à Zellik dans la périphérie de Bruxelles. Ne sachant pas quoi faire, il a fait appel aux pompiers qui sont venus le débarrasser de l’animal dont il a envoyé une photo via le bouton orange Alertez-nous, se demandant à quelle espèce il avait eu affaire.

Selon Eric Graitson de Natagora, l'association de protection de la nature, il s’agit d’une couleuvre à collier, le serpent le plus répandu dans notre pays. Elle vient probablement des marais de Jette, à deux pas de Zellik, précise-t-il. Ce serpent qui peut mesurer jusqu’à 120 centimètres n'est pas venimeux et pas dangereux pour l'homme. Il se nourrit essentiellement d’amphibiens et de poissons.

Il n’est pas rare d’en croiser pendant le mois de juin : “Les femelles cherchent un endroit pour pondre leurs œufs et visitent alors des jardins où elles apprécient les composts”.

Si vous en voyez dans votre jardin, vous pouvez les laisser tranquilles. Par contre, si elles sont dans votre maison, vous pouvez appeler les pompiers pour l’évacuer en toute sécurité.