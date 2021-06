Guillaume, grand fan des Diables Rouges, décore sa façade et son jardin tous les jours

Dans le village de Guerlange à Aubange, Guillaume Onssels, âgé de 86 ans, a un loisir hors du commun. Dès que le soleil point le bout de son nez et que la saison de l'Euro commence, il décore l'extérieur de sa maison avec des mannequins habillés aux couleurs des Diables Rouges. Il y a également des drapeaux belges, des colliers fleuris, des banderoles et des calicots qui embellissent son jardin. Pour lui, c'est une manière de soutenir l'équipe nationale belge mais aussi d'animer le quartier. Les spectateurs sont d'ailleurs nombreux pour admirer ces mannequins et prendre quelques photos en chemin.

140 costumes et masques pour décorer les mannequins

Tous les jours, cet aubangeois se réveille à 7h pour installer sa décoration. La mise en place, changée au gré de ses idées, lui prend 2h. Pour habiller ces mannequins, il a le choix entre 140 costumes et masques conservés depuis quelques années. Guillaume a en effet porté tous ces costumes lors d'anciennes fêtes de villages de la région de Herve et du sud de la province du Luxembourg. Il animait ces fêtes en jouant du saxophone, déguisé. Aujourd’hui, pour des raisons de santé, il ne joue plus et a dû arrêter l’orchestre. Néanmoins, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il enfile encore ces costumes d'époque.

Fan de football, Guillaume compte pas s’arrêter en si bon chemin pour soutenir les Diables Rouges. "Qu’est ce que vous voulez, quand on aime bien son pays, on aime bien son pays", nous confie-t-il.