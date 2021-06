Coronavirus - Soignies propose un marathon vaccination pendant 65 heures d'affilée

Le centre de vaccination de Soignies propose aux habitants de se faire vacciner, sans rendez-vous, et à toute heure du jour et de la nuit, pendant 65 heures non stop.

La cadence est soutenue dans ce centre de vaccination de Soignies. L'objectif est de vacciner 125 personnes par heure durant 65 heures d'affilée.

Jennifer a justement profité de ce marathon de trois jours pour se faire vacciner. Elle répond aux questions d'usage des centres de vaccination, avant de recevoir une dose. Satisfaite par cette initiative du marathon de la vaccination, elle s'exprime dans le RTLinfo 13H: "C'était intéressant. Cela va plus vite et moi, j'ai hâte de recommencer à vivre normalement. C'est important donc voilà."

Depuis sept heures ce vendredi matin et jusqu'à dimanche minuit, des habitants du Centre et de la région de Mons peuvent venir se faire vacciner. Le personnel médical se relaie de jour comme de nuit.

Isabelle Thibau, infirmière préposée à la vaccination: "Je me dis que comme pour la grippe, on peut peut-être éradiquer ce virus parce qu'on vaccine maximalement et le marathon, ici, va donner un coup d'accélérateur vu le nombre de personnes qu'on va vacciner en très peu de temps."

La date de ce marathon n'a pas été choisie par hasard puisqu'aujourd'hui l'euro débute également. Cette action vise notamment les membres des clubs de sport ayant plus de 18 ans.

Etienne Van Honacker, directeur médical du centre de vaccination de Soignies justifie ce timing: "Au départ, on voulait quand même donner la chance aux jeunes amateurs de sport de bénéficier d'une vaccination sachant que la problématique de la reprise des compétition s'annonce dans les prochains mois mais pas que, parce que nous offrons aussi cette vaccination à l'ensemble de notre population locale".

L'inscription est obligatoire pour recevoir le vaccin Pfizer mais des plages horaires sans rendez-vous sont prévues demain et dimanche pour le vaccin Johnson et Johnson. Le centre de Soignies prévoit de vacciner jusqu'à 8.000 personnes durant ces trois jours.