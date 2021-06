Une entreprise belge a créé du béton recyclé

Une entreprise belge a décidé de recycler le béton. Un béton tout aussi solide, un peu plus cher, mais plus vert. Une première coulée de ce béton recyclé a eu lieu ce vendredi matin sur un grand chantier dans le centre de Bruxelles.

Une entreprise belge recycle désormais le béton, une alternative plus écologique et tout aussi solide que du béton classique. “Le processus de recyclage commence avec les gravats de l’ancienne tour qui ont été recyclés dans les granulats. A ce moment-là, ce processus le mixe avec du béton existant pour le recycler et le réinjecter sur le site”, explique Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo.

L’entreprise travaille actuellement sur un chantier dans le centre de Bruxelles. En tout, ce sont 30.000 tonnes de béton de l’ancien bâtiment qui ont été recyclées pour être réutilisées lors de la construction du nouveau.

Par contre, ce béton plus écologique étant certifié par le bureau SECO, son prix est entre 10 et 15% plus cher que le non-recyclé. “Ils sont plus chers parce que cette certification entraîne des contrôles supplémentaires avec des exigences accrues”, précise Philippe Frenay, directeur général Granulats & Béton.

En plus du béton, 65% du site, soit 190.000 tonnes, ont été conservés au lieu d'être détruits. “C’est tout ça en moins comme camions qu’on va devoir évacuer, tout ça aussi en moins en matières premières qu’on va devoir amener”, développe Geoffroy Knipping, agent environnemental à Befimmo.

Cela permet donc de diminuer son empreinte écologique, sachant que le secteur de la construction représente 40% des émissions de CO2 dans le monde.

Ce projet de béton recyclé intéresse aussi d’autres chantiers de grande ampleur en Belgique.