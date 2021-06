 Comment s'endormir avec cette chaleur? Quelques conseils pour passer une bonne nuit

Ces derniers jours, cela devient de plus en plus difficile de s’endormir. "Je finis toujours par m’endormir mais en restant parfois éveillée durant des heures", raconte une dame à notre micro. Durant des fortes chaleurs, le corps peine à réguler sa température.

Etienne Maniquet est médecin généraliste. Il développe détaille: "Pour s'endormir, la température corporelle doit diminuer un tout petit peu. S'il fait chaud, la température diminue très difficilement. Et l'endormissement est d'autant plus compliqué."

Pour se rafraîchir, chacun ses techniques:





Fermer les rideaux et fenêtres le jour et aérer la chambre la nuit, bien s'hydrater la journée. Ce sont les conseils de base. D'autres recommandations sont à prendre en compte pour améliorer le sommeil.







Etienne Maniquet ajoute: "L'excitation en soirée ; qu'elle soit liée à une activité physique intense le soir, n'est jamais très bonne pour s'endormir. Arrêter les écrans quelques heures avant ce n'est pas plus mal. En cette période, un bon match de foot ça fait du bien, mais foot + alcool et ambiance, ça ne va pas faciliter l'endormissement non plus. "

Beaucoup s'orientent vers la technologie pour garder une chambre fraîche. La vente de climatiseurs et ventilateurs augmente chaque année en Belgique.