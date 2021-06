 Test Dyson V15 Detect: un LASER qui promet de rendre visibles les crasses invisibles, pari réussi ?

Le Dyson V15 Detect succède à l’excellent V11 de 2020. Il n’est possible de révolutionner le moteur et les principes fondamentaux de l’aspirateur ‘balais’ chaque année. Donc Dyson a révolutionné… les accessoires principaux.

De plus en plus concurrencée sur un marché qu'elle a pourtant inventé, l'entreprise britannique Dyson est obligée d'innover régulièrement pour rester au sommet des aspirateurs sans fil, appelés aussi 'aspirateurs balais'.

Effectivement, que ce soit Rowenta (dont j'ai essayé le très bon X-Force Flex) ou bien d'autres entreprises actives dans l'électronique (ex: Xiaomi, encore lui) ou l'électroménager (ex: Philips ou Bosch), la mainmise de Dyson, véritable inventeur, semble fragile. Or, les gens sont beaucoup restés chez eux ces derniers mois, et l'envie d'avoir une maison propre en permanence, sans devoir sortir le gros aspirateur, n'a jamais été aussi grande.

Généralement un peu (ou beaucoup) plus cher que la concurrence, Dyson doit dont réinventer l'aspirateur-balais, ou essayer d'ajouter des fonctions inédites qui justifient le prix et le maintien au sommet de la pyramide. Sa dernière idée: un laser de couleur verte, placé à ras du sol sur la brosse, et qui "illumine" les crasses. Alors, gros gadget ou vraie trouvaille ?

Toujours aussi bon

L'an dernier, je vous parlais pour la première fois d'un aspirateur car le V11 de Dyson, justement, les avait fait entrer dans ma catégorie d'appareils "électroniques et intelligents". En 2021, on saute quelques numéros pour arriver au V15 Detect (699€ en Belgique). Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une révolution: le V15 a un design parfaitement identique au V11, et c'est normal de ne pas bouleverser un rapport encombrement/performance chaque année. Les batteries du V15 sont identiques à celles du V11 (même si Dyson a prétendu le contraire lors du point presse virtuel le mois dernier). L'excellent petit moteur baptisé Hyperdimium n'a pas vraiment changé lui non plus, même si Dyson évoque 240W de puissance d'aspiration maximale, contre 220W auparavant.

Donc sur les performances générales et d'aspirations du V15, je vous renvoie à mon test du V11.

Trois grandes nouveautés

Les nouveautés se cachent donc dans quelques détails, qui n'en sont pas vraiment, vous allez le voir. La première, la plus spectaculaire, c'est donc le laser intégré à l'une des brosses électroniques fournies. Pour le lancement, le V15 Detect est en effet vendu dans un kit 'Absolute' à 699€ intégrant une brosse High Torque et la brosse Laser Slim Fluffy, qui nous intéresse le plus. C’est elle qui intègre un laser de couleur verte (qui fournit un contraste optimal selon Dyson), positionné à un angle de 1,5 degré à 7,2 mm du sol. Magie : les crasses sont ‘illuminées’, et une sorte d’ombre est projetée, ce qui accentue leur visibilité. Les poussières invisibles (et dans ma chambre, elles étaient nombreuses) ne le sont plus. Futile ou utile ? Quand il ne fait pas trop ensoleillé, ça fonctionne très bien et ça vous montre la présence réelle de poussières et de crasses, pas uniquement celles visibles à l’œil nu. Donc oui, c’est utile, principalement sur les sols bien lisses (pas les tapis ni certains gros carrelages un peu trop ‘granuleux’):

L’autre innovation, c’est un capteur dit ‘acoustique’ logé dans le réservoir. Dyson profite de sa large expérience dans le domaine des purificateurs d’air (voir mon dernier test) pour analyser celui qui est aspiré par le V15 Detect. Ce capteur vous renseigne, via une écran couleurs désormais plus utile que sur le V11, le nombre de particules aspirées, et leur taille. A quoi ça sert ? Au-delà de l’information visuelle, la puissance d’aspiration sera régulée : au plus des crasses et des poussières sont détectées, au plus la puissance augmentera. Là aussi, c’est une innovation utile :

Les dernières inventions de Dyson en matière d’aspiration sont dans les accessoires du kit V15 Detect. La brosse High Torque, qui détecte la résistance du sol (tapis, parquet, etc), adapte la puissance d’aspiration en fonction. C’était déjà le cas sur le V11, mais la brosse est désormais affublée de stries à l’intérieur, afin d’éviter l’emmêlement des longs cheveux, et de les envoyer dans le réservoir. Pour aller plus loin, Dyson fournit également une petite brosse avec une forme de vis sans fin, qui empêche tout emmêlement et est capable d’envoyer un ruban de 10 mètres dans le réservoir :





Conclusion

Dyson a réussi son pari de rester un cran au-dessus de la rude concurrence sur le marché des aspirateurs sans fil. Fidèle à ses origines et à ses habitudes, l’entreprise britannique parvient à améliorer le V11 de 2020, surtout en ajoutant une brosse ‘laser’ qui rend visibles les poussières invisibles. Plus qu’un gadget, c’est une innovation qui sera certainement imitée dans les années à venir…

Le V15 Detect, vendu dans sa version ‘Absolute’ (nombreux accessoires fournis dont 3 brosses motorisées) à 699€ en Belgique, est ce qui se fait de mieux. Le prix est plus élevé que la moyenne actuelle, mais les performances et les capacités aussi.

Le laser en vue rapprochée :