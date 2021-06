Voyages: les enfants doivent-ils être testés pour partir en vacances cet été?

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Nombre d'entre elles concernent les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen est prévue le 1er juillet. Nous sommes donc dans un entre-deux qui suscite beaucoup d'interrogations pour de nombreuses personnes.

Ali nous a transmis cette question: "Je pars en Italie fin juillet avec ma fille de 7 ans. Je serai vacciné avec le délai de 2 semaines, mais comment faire pour ma fille? Le test est-il gratuit? Doit-elle refaire le test au retour?".

La réponse: Oui, la fille d'Ali devra se faire tester puisqu’elle a 7 ans. Les jeunes à partir de 6 ans et jusqu’à 17 ans doivent faire un test PCR avant de partir en vacances. Puisqu’ils n’auront pas encore eu la possibilité de se faire vacciner, ce test sera évidemment gratuit. Au retour, tout dépendra de la couleur de la zone. Si c’est vert ou orange, il n'y a pas d’obligation ni de test ni de quarantaine. Par contre, si c’est une zone rouge et qu’on est pas vacciné complètement, alors il faudra réaliser un test PCR. On pourra le faire soit maximum 72 heures avant le retour sur son lieu de vacances. Soit au retour en Belgique, mais il faudra alors rester en quarantaine le temps d’avoir le résultat. Petite précision: les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de ce test au retour.