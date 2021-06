Certificat Covid: quelles sont les règles en France et en Belgique?

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Nombre d'entre elles concernent les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen est prévue le 1er juillet. Nous sommes donc dans un entre-deux qui suscite beaucoup d'interrogations pour de nombreuses personnes.

Voici la question envoyée par Valérie: "En France, une personne qui a eu la maladie peut recevoir son certificat Covid européen après UNE dose du vaccin. J’ai une preuve d’une infection par prise de sang et j’ai reçu ma première dose. Comment prouver cela en venant de Belgique?".

Réponse: On ne peut pas le faire. En fait, ce sont deux règles différentes. En France, le pays a décidé de considérer une personne qui a eu la maladie et qui a été vaccinée avec une dose comme protégée. Mais en Belgique, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas d’application chez nous et donc impossible de recevoir le certificat européen.

Chez nous, il faut deux doses du vaccin (sauf pour le Johnson et Johnson qui est unidose) et 2 semaines après l’injection de la dernière dose. C’est à ce moment-là qu’on peut recevoir le certificat.